Судья в Нью-Йорке Луис Каплан отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в аннулировании процесса по обвинению в сексуальном насилии, которое выдвинула в его адрес писательница и журналистка Джин Кэрролл и продолжает давать показания. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что во время открытия заседания судья объявил, что прошение защиты Трампа было отклонено. При этом на данном заседании писательница должна была продолжить давать показания по делу.

По информации агентства, слушания по данному делу будут длиться всю неделю. (gazeta.ru)