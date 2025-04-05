Часть украинцев, которые находятся в США по гуманитарной программе, на этой неделе получили сообщения на электронную почту об аннулировании их статуса.

Об этом пишет агентство Reuters, передает «Европейская правда».

«Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, вы станете объектом потенциальных правоохранительных действий, которые приведут к вашему выдворению из Соединенных Штатов. DHS прекращает ваш гуманитарный статус. Не пытайтесь остаться в Соединенных Штатах», – говорилось в сообщении.

Однако в пятницу, 4 апреля, представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что электронное письмо было отправлено по ошибке и что украинская программа, созданная после российского вторжения в страну в 2022 году, не была прекращена. Неизвестно, сколько украинцев получили это электронное письмо.

В тот же день Министерство внутренней безопасности США направило повторное письмо, в котором сообщило, что приказ был ошибочным и что «условия вашего гуманитарного статуса остаются неизменными на данный момент».