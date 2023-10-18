Американцу пришел штраф размером в $1,4 млн (136 млн рублей) за превышение скорости на 56 км/час. Об этом пишет американский журнал «The People».

Столь внушительный штраф получил некий Коннор Кейто из города Саванна в американском штате Джорджия.

«Вы должны или заплатить сумму, указанную в квитанции, либо явиться в суд»», — было сказано в квитанции.

Позднее выяснилось, что огромный штраф был лишь уловкой властей с целью затащить автонарушителя в суд. На самом деле выписывающая штраф программа на автомате добавляет в сумму штрафа $99 999 999 и прибавляет к ним госпошлину данного штата. По закону, штраф за превышение скорости не может превышать $1000, а подобные квитанции приходят всем, кто едет на запредельной скорости в определенном участке дороги.