В первой из новой серии статей о ситуации с защитой прав человека на оккупированных территориях (https://zerkalo.az/tyazhela-dolya-ukraintsev-v-rossijskom-plenu-chto-delat-i-kak-ih-vernut/) мы уже говорили о неэффективности и недостаточных усилиях ряда международных организаций, типа ООН, ОБСЕ, МККК, Human Rights Watch и Amnesty International, призванных осуществлять мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека, что порочит их авторитет.

Свидетельством тому являются массовые нарушения прав человека российскими оккупантами на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины и за ее пределами, то есть в самой РФ, куда угоняют тысячи детей, стариков и женщин под предлогом их эвакуации. Неспособность быстрого реагирования на российские преступления против пленных военнослужащих и гражданских лиц Украины, демонстрирует декларативность и неэффективность указанной деятельности международных организаций, что не только наносит непоправимый ущерб их авторитету, но и ставит под сомнение и сам смысл их существования.

Подтверждением формальности деятельности этих организаций является их неспособность обеспечить соблюдение прав гражданского населения и военнопленных со стороны РФ и неэффективность и недостаточность их усилий для восстановления грубейших нарушений прав человека, включая лишение их свободы волеизъявления, выбора места жительства, форм содержания, насилие против них и часто – даже лишение права на жизнь. Среди военных преступлений России в Украине – убийства мирных жителей, изнасилования, захват заложников, пытки, бомбардировки домов и гражданской инфраструктуры, включая школы и больницы.

Декларативная, сугубо формальная деятельность международных организаций подтверждается отсутствием их доступа к незаконно удерживаемым в РФ и на ВОТ гражданам Украины и отсутствием расследования факта чудовищного военного преступления РФ – умышленного массового убийства в лагере Еленовка военнослужащих и других граждан Украины.

Некоторые факты чудовищных нарушений прав человека россиянами против гражданского населения нашли свое отражение в докладе заместителя Генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло о ситуации в Украине, который был заслушан 17 июля 2023 в Совете Безопасности ООН. Как оказалось, в 2022 году Украине принадлежала печальная пальма первенства по ряду трагических показателей – числу убитых и искалеченных детей, а также количеству нападений на школы и больницы. Управление ООН по правам человека задокументировало в Украине «ужасающие нарушения прав человека», в том числе убийства, произвольные задержания и насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение, а также сексуальное насилие в условиях конфликта, сообщила Розмари Дикарло.

«Спустя более 500 дней с начала полномасштабного вторжения России жизнь в Украине остается «сущим адом», как охарактеризовал ее Генеральный секретарь, – сказала она. – По данным Управления Верховного комиссара по правам человека, 9 287 мирных жителей были убиты и 16 384 ранены, большинство из них – в результате обстрелов со стороны российских вооруженных сил. Этот показатель включает 537 детей убитыми и 1 117 – ранеными». И это, признала представительница ООН, только подтвержденные данные – фактическое число жертв, вероятно, значительно выше.

Согласно последнему докладу, по ее словам, Российская Федерация произвольно задержала 864 человека, включая 94 женщин. «Глубокую тревогу вызывает тот факт, что более 91 процента гражданских лиц, содержащихся под стражей в Российской Федерации, согласно сообщениям, подвергались пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие», – заявила представительница ООН.

Согласно докладу спецпредставителя ООН по вопросу сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен, в Украине российские вооруженные силы и связанные с Россией вооруженные группы применяли в отношении мужчин, находившихся в плену, пытки электрическим током, избиения и причинение ожогов в области гениталий, принудительное раздевание, силовое принуждение к совершению полового акта в отношении другого лица, нежелательные прикосновения и угрозы сексуального насилия в отношении жертв и их родственников.

Случаи изнасилования, в том числе группового, были зафиксированы в Украине пока в отношении 10 женщин, одной девочки и одного мужчины. Независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, также расследующая преступления, связанные с сексуальным насилием, сообщила, что жертвы изнасилований были в возрасте от 4 до более 80 лет, и что в ряде случаев преступники насиловали женщин и девочек на глазах у членов семьи, а в других случаях убивали их мужей или партнеров.

Что в этой ситуации может сделать Украина?

Естественно, как признают и сами докладчики ООН, не все случаи нарушений прав человека во всех их формах попадают в отчетность международных организаций по приведенным выше причинам, и в первую очередь – из-за отсутствия доступа в места содержания украинцев как в ВОТ, так и на территории самой РФ.

Но что можно сделать для повышения эффективности деятельности ООН, ОБСЕ, МККК, Human Rights Watch и Amnesty International по обеспечению соблюдения прав человека и созданию условий для освобождения удерживаемых в РФ и на ВОТ пленных военнослужащих и гражданских лиц Украины? Ведь других, более действенных международных структур, способных оказать воздействие на грубо нарушающую права человека РФ, на сегодня нет.

Возможными путями повышения их эффективности могут быть:

— организация тесного и прагматичного взаимодействия с правительственными структурами и негосударственными организациями Украины относительно выявления, регистрации фактов незаконного и преступного обращения РФ с задержанными и заключенными гражданами Украины, выявления мест их нахождения, психологического и физического состояния пленных, организация их освобождения;

— проведение совместных с Украиной международных мероприятий, в т. ч. правового характера, по созданию международного давления на режим Путина с целью реализации прав незаконно заключенных граждан Украины;

— поиск новых подходов организационного и практического характера с целью спасения заключенных граждан Украины от незаконного и преступного обращения со стороны государственных структур РФ, в т. ч. с использованием фактора взаимосвязанности отношения и условий содержания в отношении задержанных в Украине российских военнопленных с соответствующим обращением РФ, уровня доступа к военнопленным РФ и режима и статуса обмена задержанными, взаимных проверок при посредничестве международных наблюдателей и тому подобное;

— зависимость уровня сотрудничества Украины с представителями соответствующих структур ООН, ОБСЕ, МККК, Human Rights Watch и Amnesty International от их готовности и эффективности взаимодействия с Украиной на направлении обеспечения прав человека в отношении незаконно задержанных и заключенных граждан Украины в РФ и на ВОТ.

Отметим в заключение, что Украина готова развивать отношения с «независимой международной комиссией по расследованию нарушений в Украине» с целью защиты прав граждан Украины.

Но не менее важно принятие незамедлительных мер по укреплению институциональных рамок и механизмов подотчетности, созданных в соответствии с рядом резолюций Совета Безопасности ООН, и превентивных мер для предотвращения новых случаев насилия над гражданами Украины со стороны самого руководства РФ в соответствии с резолюциями Совбеза. Но о ком и о чем мы говорим?..