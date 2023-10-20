Вопрос освобождения из российского плена украинских военнослужащих и гражданских лиц в условиях затянувшейся преступной войны, развязанной Россией против суверенного государства Украины, приобретает все большую актуальность и приоритетность, потому как непосредственно касается значительного количества граждан Украины и их семей.

Масштабная вооруженная агрессия РФ против Украины привела к захвату в плен и насильственному вывозу значительного количества военнослужащих и гражданских лиц Украины. Указанные граждане Украины незаконно удерживаются российскими властями в местах заключения как на ВОТ (Временно оккупированные территории) Украины, так и на территории РФ, подвергаются пыткам, иному психологическому и физическому насилию, а их здоровье и сама жизнь находятся в большой опасности. Самый известный факт массового убийства украинских военнопленных в лагере в Еленовке является очевидным военным преступлением путинского режима.

Кроме непосредственной угрозы жизни и здоровью пленных граждан Украины, существует еще несколько аспектов, среди которых главными являются:

— незаконная попытка распространить действие т. н. российского «права» на суверенную территорию Украины, в т. ч. с “наказанием” граждан Украины по тяжким, надуманным “обвинениям” относительно якобы “экстремизма и терроризма”, что реально является примером массового, неизбирательного карательного террора;

— распространение агрессивной российской пропаганды, призывающей к геноцидному по сути уничтожению, насильственному перемещению, фактически рабству, граждан Украины в РФ и на ТОТ Украины;

— «промывание мозгов» антиукраинской пропагандой и угрозы с целью принуждения граждан Украины к коллаборационизму, насильственная вербовка агентуры для спецслужб, персонала для официальных и незаконных военных формирований РФ для его дальнейшего использования против Украины;

— потеря украинскими родителями своих детей и их дальнейшее зомбирование антиукраинской пропагандой вследствие умышленных российских операций по похищению украинских детей под разными предлогами, в т. ч. с якобы “гуманными » целями;

По нормам международного права все вышеперечисленное подпадает под признаки совершения представителями РФ военных преступлений против граждан Украины, а посему освобождение их из рук военных преступников становится делом чести для украинского государства и даже для международных гуманитарных институтов, которых российский режим и на порог не пускает, что наносит непоправимый урон их авторитету и ставит под сомнение целесообразность их функционирования.

Как известно, задача освобождения из российского плена украинских военнослужащих и гражданских лиц возлагается в основном на ООН ООН, ОБСЕ, МККК, Human Rights Watch, Amnesty International и другие международные гуманитарные и правозащитные организации, однако, к сожалению, довольно часто они не прилагают достаточных усилий и не проявляют необходимого усердия, выполняют свои обязанности по обеспечению гуманитарного права формально и односторонне, а иной раз даже игнорируют свои обязанности именно в отношении украинских пленных.

А посему крайне необходимы меры содействия по усилению международного давления на РФ с целью обеспечения доступа и освобождения пленных военнослужащих и гражданских лиц Украины, необходима активизация совместных усилий Украины и ООН, других международных организаций, исходя из положений международного права и на основании принципов ООН по защите прав человека.

Украина продолжает тесное сотрудничество с основной международной организацией ООН и другими международными организациями, в т. ч. с целью обеспечения доступа и освобождения пленных военнослужащих и гражданских лиц Украины из российского плена. В то же время, сотрудничество в области прав человека требует активизации, причем не формально-декларативной и публично-рекламной с многочисленными международными мероприятиями «для СМИ» и для «статистики», а действенной, которая оценивается по результатам проведенных мероприятий.

Среди возможных инициатив, которые должны реализовываться в ООН и других международных правовых структурах с целью защиты прав человека и освобождения пленных граждан Украины необходимо приложить усилия по:

— активной реализации на практике, соблюдению положений Устава ООН, базовых основ функционирования ООН, которые являются главной причиной создания и существования ООН и ее многочисленных структур, в т. ч. по защите прав человека в контексте защиты незаконно заключенных РФ граждан Украины;

— обеспечению равноправного и справедливого отношения к ситуации с пленными в Украине и в РФ на международном уровне, в т. ч. в ООН, разоблачению и нейтрализации деструктивных пропагандистских усилий РФ;

— обеспечению усиления внимания функционеров ООН, других международных правовых структур к положению незаконно заключенных, задержанных и удерживаемых на других основаниях в РФ граждан Украины, в т. ч. военнослужащих и гражданских лиц, отдельное усиленное внимание к ситуации с незаконно вывезенными в РФ украинскими детьми;

— внедрению эффективных организационных и практических мероприятий по мониторингу ситуации с правами человека удерживаемых российским режимом граждан Украины, их выявлению и регистрации, приложению усилий для их освобождения и возвращения в Украину, а также для компенсации причиненного вреда;

— разработке и внедрению, при участии представителей ООН и других международных правовых структур, функционального механизма, в т. ч. в электронном формате с привлечением наблюдателей на местах, по защите прав человека пленных граждан Украины с текущей и другой отчетностью, а также жестким наказанием и санкциями в отношении нарушителей.

В указанном контексте Украина должна будет прилагать все возможные усилия, в т. ч. путем организации международных мероприятий и распространения конструктивной критики с одновременным предложением реальных путей улучшения ситуации относительно положения незаконно заключенных в РФ и на ВОТ Украины граждан Украины. Ситуация с крайне опасным для жизни и здоровья содержанием пленных Украины в РФ и на ВОТ Украины требует немедленного вмешательства международных организаций и негосударственных организаций по правам человека, поскольку сохранение существующей ситуации приводит лишь к повышению рисков для жизни и здоровья граждан Украины, способствует повышению социальной напряженности в Украине, а также окончательно уничтожает авторитет, а значит и перспективы дальнейшего существования соответствующих международных организаций.

В подтверждение вышесказанного сошлемся на опубликованный 27 июня 2023 года доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, охвативший период в 15 месяцев – с февраля 2022 года по май 2023 года, согласно которому с начала полномасштабного российского вторжения в Украину задокументировано более 900 случаев произвольного задержания россиянами гражданских лиц, включая детей и пожилых людей, и казнь 77 гражданских лиц. Содержащиеся в нем выводы основаны на 1 136 интервью с жертвами и свидетелями задержаний. Это еще уполномоченным ООН не удалось побывать в местах содержания украинцев, поскольку Российская Федерация не предоставила им такого доступа.

«Российская Федерация не предоставила доступа к местам содержания под стражей, что неизбежно приводит к тому, что не все случаи попадают в нашу статистику, – отметил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. – Несмотря на это, мы смогли опросить 178 задержанных, которые содержались под стражей в Российской Федерации, после их освобождения. В общей сложности мы задокументировали 864 задержания, которые были совершены Российской Федерацией. Многие из задержанных содержались под стражей без связи с внешним миром, что равносильно насильственным исчезновениям».

Из имеющихся в их распоряжении форм доступа к информации, говорится в докладе, удалось установить, что с самого начала вооруженного нападения на Украину Россия начала задерживать гражданских лиц в оккупированных ею районах. «Задержания обосновывались интересами безопасности, но проводились таким образом, который не соответствовал нормам международного права, – подчеркнула глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. – Мы задокументировали 864 отдельных случая произвольных задержаний со стороны Российской Федерации, многие из которых приравниваются нами к насильственным исчезновениям».

Гражданские лица задерживались на оккупированной территории за их предполагаемую поддержку Украины, статус бывших украинских военнослужащих или предполагаемые политические взгляды, говорится в докладе. Среди них были местные государственные служащие, гуманитарные волонтеры, члены гражданского общества, священники и учителя. Многие гражданские лица содержались без связи с внешним миром, в неофициальных местах содержания под стражей, часто в тяжелых условиях. В течение длительного времени их семьям не сообщалось никакой информации.

«Мы задокументировали казнь 77 гражданских лиц, произвольно задержанных Российской Федерацией, – сообщила глава Мониторинговой миссии ООН. – Российские вооруженные силы, правоохранительные и пенитенциарные органы применяли пытки и жестокое обращение с гражданскими задержанными. Пытки применялись для того, чтобы заставить задержанных признаться в оказании помощи украинским вооруженным силам, принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями или запугать тех, кто придерживался проукраинских взглядов».

Из всего вышеприведенного следует — промедление смерти подобно, жизнь каждого украинца в российском заточении в опасности, а посему необходима консолидация усилий всех международных гуманитарных институтов с целью быстрейшего возвращения домой военнопленных и гражданских лиц.

Радует, что за освобождение плененных ХАМАСом израильтян ратует весь цивилизованный мир, однако вызывает сожаление, что судьба пленных украинцев волнует человечество в меньшей мере.

Так, сегодня ночью сотни демонстрантов собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке с требованием освободить захваченных ХАМАСом людей, а на рекламных щитах были изображены их лица, демонстранты скандировали «Верните их домой!». Почему же рядом с ними нет фото плененных не менее жестокими, чем террористы ХАМАС, русскими человеконенавистниками украинцев? И почему не было такого же внимания к судьбе пропавших без вести в результате I Карабахской войны 3890 азербайджанцев, включая 71 ребенка, 267 женщин, 326 стариков, в том числе 872 человек, захваченных в плен и заложники? Вопросы риторические…