Трамп заявил, что сделка c Китаем будет окончательной после второй фазы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация не ожидает третьего этапа переговоров по торговой сделке с Китаем, скорее всего, соглашение будет окончательным по итогам «второй» фазы.

«И это соглашение сейчас находится в фазе «один», мы, скорее всего, будем в состоянии завершить его в фазе «два». Мы не ожидаем фазы «три», — заявил Трамп, выступая на подписании церемонии первого этапа торгового соглашения с Китаем.

Он добавил, что переговоры по «второй» фазе начнутся в «ближайшее время».

Переговоры по торговому соглашению между США и Китаем, которые фактически с момента прихода к власти президента Дональда Трампа в 2017 году сопровождались масштабной торговой войной, держали в напряжении мировую экономику и даже привели к замедлению темпов роста мирового ВВП. (РИА Новости)