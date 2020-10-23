Трамп заявил, что Москва и Тегеран не желают его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что ни Иран, ни РФ не желают его победы на ближайших выборах главы государства, сообщает РИА «Новости».

Тем не менее Трамп уверен, что если сможет выиграть президентскую гонку, Тегеран сразу же пойдет на уступки.

«Один из первых звонков, который я получу, будет из Ирана с предложением заключить сделку», — заключил американский лидер.

Ранее кандидат на президентское кресло от Демократической партии США Дзожеф Байден неоднократно также заявлял, что Москва не желает его видеть на посту главы государства.

Президентские выборы США назначены на 3 ноября 2020 года.