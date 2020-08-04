Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США отступает

Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Соединенных Штатах отступает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. По всей стране количество положительных результатов тестов снизилось почти на 6% по сравнению с прошлой неделей, а доля положительных результатов тоже упала с 8,7% до 8% за тот же промежуток времени. Это обнадеживающий, очень обнадеживающий признак того, что вирус отступает», — сказал американский лидер.

По его словам, власти США также рассчитывают, что вакцина от коронавируса может стать доступна значительно раньше конца года. «Мы поддерживаем баланс между скоростью и безопасностью и движемся к тому, что вакцина будет доступна в этом году, возможно, намного раньше конца года», — заявил Трамп.(ТАСС)