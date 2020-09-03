Трамп выступил против сноса памятников экс-президентам в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп выступил против рекомендаций мэрии Вашингтона по поводу сноса ряда городских памятников бывшим президентам страны из-за расизма. Соответствующее заявление 1 сентября опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

31 августа специальный комитет столичной мэрии рекомендовал властям переименовать, убрать или контекстуализировать 1330 объектов, находящихся в федеральной собственности.

«Публикуя план, который рекомендует потенциально снести памятник [первому президенту США Джорджу] Вашингтону, статую мореплавателя Христофора Колумба, [седьмого президента США] Эндрю Джексона и мемориал [третьего президента США Томаса] Джефферсона, <…> радикально либеральный мэр Вашингтона повторяет ту же историю, которая использовалась левыми для подстрекательства опасных бунтов: уничтожение нашей истории и уничтожение нашего великого наследия», — говорится в заявлении Макинани.

По ее словам, Трамп считает, что к данным памятникам необходимо проявлять уважение и сохранить их. Пока страной будет управлять он, «безответственные рекомендации мэра ни к чему не приведут», подчеркнула пресс-секретарь.

Макинани выразила уверенность, что Вашингтон «по праву заполнен бесчисленными памятниками в честь мужчин и женщин, построивших эту страну».

В конце мая на волне массовых протестов против полицейского произвола, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, в США началась новая волна борьбы с памятниками.

Так, 10 июня митингующие в Ричмонде обрушили памятник Христофору Колумбу, левые активисты обвиняли первооткрывателя материка в геноциде коренного населения Америки.

Позже стало известно о намерении властей Нью-Йорка демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории. Данное решение одобрил также внук Рузвельта.