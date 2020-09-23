Трамп вновь обвинил Китай в начале пандемии COVID-19

Президент США Дональд Трамп на фоне увеличения числа смертей пациентов с коронавирусом в стране до 200 тыс. призвал во вторник помнить, что пандемия пришла из Китая, передает ТАСС.

«Думаю, если бы мы не действовали надлежащим образом, правильно, то было бы 2,5 млн смертей, — сказал он журналистам перед поездкой в штат Пенсильвания. — Цифры были бы значительно больше <…> Вы видели мое выступление для Генеральной Ассамблеи ООН, Китай должен был остановить [коронавирус] на своих границах, не позволить вирусу распространиться по всему миру».

«Это ужасная вещь. Но мы не закрываем страну, мы хорошо работаем в плане открытия страны (экономического восстановления после введенных из-за пандемии санитарных ограничений — прим. ТАСС), рынки растут, — отметил глава Белого дома. — Если бы мы не действовали верно, было бы 2,5 или 3 млн смертей. Эта ужасная вещь [пандемия] не должна была когда-либо произойти. Китай позволил этому случиться, просто помните об этом».

Трамп, выступая в рамках общеполитических дебатов высокого уровня 75-й сессии ГА ООН, заявил, что организации следует привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии. Американский лидер и прежде много раз обвинял власти КНР в том, что они якобы приняли недостаточно активные меры для предотвращения вспышки заболевания.