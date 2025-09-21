Журналистка-правозащитница Чжан Чжань, ранее получившая четыре года тюрьмы за освещение первых этапов пандемии COVID-19 в китайском Ухане, приговорена к аналогичному сроку. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что журналистка была осуждена по статье о «разжигании ссор и провоцировании беспорядков». В декабре 2020 года она получила срок по такому же обвинению. В этот раз поводом стали ее публикации о нарушениях прав человека и комментарии на зарубежных интернет-ресурсах.

Чжан арестовали в 2020 году после публикаций видео и репортажей из Уханя, где она фиксировала ситуацию на улицах города в начале пандемии. Она была освобождена в мае 2024 года, но ее задержали вновь спустя три месяца. Ее поместили в центр заключения Пудун в Шанхае.

В публикации отмечается, что за неделю до вынесения приговора Чжан высшие законодательные органы Китая приняли законопроект об ускорении реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Отдельным лицам была предоставлена возможность сообщать о ЧС в обход обычной иерархической структуры правительства.

В августе житель провинции Шаньдун Син Жуньтянь заявил, что ситуацию вокруг вируса чикунгунья сильно нагнетают в международных СМИ – на самом деле обстановка не так страшна, как о ней сообщают.