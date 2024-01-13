Задержана журналист Эльнара Гасымова.

Как сообщает АПА, об этом сообщил ее адвокат Бахруз Байрамов.

Он отметил, что Эльнара Гасымова привлечена к уголовной ответственности в связи с уголовным делом “Abzas Media”.

Она обвиняется по ст. 206.3.2 (Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Отметим, ранее по делу «Abzas Media » по обвинению в контрабанде были арестованы директор сайта Ульви Гасанлы и главный редактор Севиндж Вагифгызы, а также заместитель директора Магомед Кекалов и журналист Наргиз Абсаламова.