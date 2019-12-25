Трамп уверен, что США справятся с «рождественским подарком» КНДР

Соединенные Штаты выяснят, в чем может заключаться «рождественский подарок» со стороны КНДР, и успешно справятся с ним. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам в своем поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда глава Белого дома прибыл на рождественские каникулы.

«Это нормально, мы выясним, в чем заключается сюрприз, и мы очень успешно справимся с ним», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона ответить на «рождественский подарок», обещанный ранее заместителем министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Соном. «У всех есть для меня сюрпризы. Посмотрим, что произойдет. Я разбираюсь с ними по мере поступления», — добавил американский лидер.

У Трампа также уточнили, каков будет ответ Вашингтона, если Пхеньян проведет испытание межконтинентальной баллистической ракеты. «Посмотрим, что произойдет, — ответил он. — Может быть, это хороший подарок, может быть, подарок будет заключаться в том, что он [лидер КНДР Ким Чен Ын] пошлет мне красивую вазу вместо испытания ракеты». «Никогда нельзя знать заранее», — добавил президент.

Ранее командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заявил о том, что США фиксируют в КНДР признаки подготовки к возможному пуску ракеты большой дальности в нарушение своего добровольного моратория. Ранее заместитель главы МИД КНДР Ли Тэ Сон заявил о наличии у Пхеньяна некого «рождественского подарка» для США. Ряд СМИ, в том числе телекомпания CNN, предположил, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.(ТАСС)