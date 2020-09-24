Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок

Президент США Дональд Трамп неожиданно ушёл с пресс-конференции, сообщив о срочном звонке.

«У меня срочный звонок. Я вернусь — увидимся завтра», — сказал Трамп журналистам.

Он не рассказал, с чем связан срочный звонок.(РИА Новости)