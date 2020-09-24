Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок

Президент США Дональд Трамп неожиданно ушёл с пресс-конференции, сообщив о срочном звонке.
«У меня срочный звонок. Я вернусь — увидимся завтра», — сказал Трамп журналистам.
Он не рассказал, с чем связан срочный звонок.(РИА Новости)
| 2020-09-24T11:30:54+04:00 24 сентября 2020, 13:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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