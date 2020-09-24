Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок View Larger Image Президент США Дональд Трамп неожиданно ушёл с пресс-конференции, сообщив о срочном звонке. «У меня срочный звонок. Я вернусь — увидимся завтра», — сказал Трамп журналистам. Он не рассказал, с чем связан срочный звонок.(РИА Новости) Редакция| 2020-09-24T11:30:54+04:00 24 сентября 2020, 13:31| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым«Саргсян - забытый всеми пенсионер, аналог…Стало известно о реакции Трампа на пропущенный…Соглашение ОАЭ и Израиля - союз против ихванской… В рубрике Евросоюз не признает Лукашенко и пересматривает отношения с Беларусью Gallery Евросоюз не признает Лукашенко и пересматривает отношения с Беларусью 24 сентября 2020, 14:48 Угроза от «Кавказ-2020»: «Помогают лишь тем, кто сам себе готов помочь» Gallery Угроза от «Кавказ-2020»: «Помогают лишь тем, кто сам себе готов помочь» 24 сентября 2020, 14:00 Призовой фонд Нобелевской премии возрастет почти на €96 тыс. Gallery Призовой фонд Нобелевской премии возрастет почти на €96 тыс. 24 сентября 2020, 13:47 В 2020 году в Турции предотвратили более 150 терактов ИГ Gallery В 2020 году в Турции предотвратили более 150 терактов ИГ 24 сентября 2020, 13:16 Казахстан официально отменил смертную казнь Gallery Казахстан официально отменил смертную казнь 24 сентября 2020, 13:00