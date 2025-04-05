Премьер-министры Венгрии и Израиля Виктор Орбан и Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Будапеште на этой неделе стояли не под своими флагами.

На это обратил внимание портал Telex, сообщает «Европейская правда».

Во время пресс-конференции в четверг, как показывают фото международных информагентств, Виктор Орбан стоял перед израильским флагом, а Нетаньяху – под венгерским.

На мероприятии Нетаньяху первым вошёл в зал и занял дальнюю трибуну, перед которой находился венгерский флаг и герб. Орбан, зашедший следом, не стал исправлять ситуацию.

В то же время венгерское государственное информационное агентство MTI в своем фотобанке опубликовало только шесть фотографий из пресс-службы премьера Венгрии, ни на одной из которых путаницы с флагами не видно.

Нетаньяху был приглашен в Венгрию Виктором Орбаном еще в ноябре 2024 года, после того, как Международный уголовный суд выдал международный ордер на арест израильского премьера по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.

Правительство Венгрии уже тогда заявило, что будет игнорировать решение гаагского органа, которое оно назвало абсурдным и позорным.

Уже во время визита Нетаньяху венгерская сторона подтвердила выход из МУС.