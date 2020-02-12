Трамп рекомендовал Пентагону наказать своего бывшего помощника

Президент США Дональд Трамп рекомендовал Пентагону привлечь к дисциплинарной ответственности Александра Виндмана, до недавнего времени бывшего сотрудником Совета по национальной безопасности США и экспертом по Украине. «Мы его отправили по собственному пути, и военные могут поступить с ним так, как они хотят», — цитируют СМИ заявление Трампа. Тем не менее, добавил президент, в Пентагоне «безусловно посмотрят на то, что произошло». Трамп указал, что ему известно о переходе Виндмана на работу в Объединенный комитет начальников штабов ВС США: «Его взял к себе генерал Милли. Я его поздравляю, пусть берет».

Виндман присутствовал при телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшемся 25 июля. Впоследствии он стал одним из ключевых свидетелей в кампании Демократической партии по обвинению Трампа в том, что он поставил вопрос оказания помощи Украине в зависимость от того, проведет ли Киев расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Он сообщил в Конгрессе содержание разговора, несмотря на распоряжение Трампа не давать показания на эту тему, и снабдил его своими комментариями. (DW)