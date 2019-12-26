Трамп предостерег Россию, Сирию и Иран от убийств мирных жителей Идлиба

Президент США Дональд Трамп предостерег Россию, Турцию и Иран от дальнейших расправ над мирным населением сирийской провинции Идлиб. Эти страны «убивают тысячи невинных» людей, написал Трамп в своем микроблоге Twitter в четверг, 26 декабря. «Турция усердно работает над прекращением этой резни», — добавил он.

ООН тоже обратила внимание на ситуацию в Идлибе. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш 24 декабря призвал немедленно прекратить огонь в регионе. Он предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы на северо-западе Сирии и о новой волне беженцев, направляющихся в Турцию. ООН призвала все стороны конфликта обеспечить защиту мирного населения и разрешить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций для помощи нуждающимся. (DW)