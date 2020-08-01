Трамп обвинил Китай в росте числа безработных в США

Американский президент Дональд Трамп считает Китай виноватым в увеличении числа безработных в Соединенных Штатах.

Как передает ТАСС, об этом Д.Трамп написал в Twitter.

«(Cпикер Палаты представителей Нэнси) Пелоси и (лидер демократов в Сенате Чак) Шумер заблокировали столь необходимые выплаты по безработице, что так ужасно, особенно в свете того, что они полностью осознают, что это не вина работников, что они безработные, это вина Китая!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Отметим, что пандемия оказала серьезное воздействие на американскую экономику, в том числе и на уровень безработицы. Как заявил в среду председатель Федеральной резервной системы США (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл, в марте и апреле в результате жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса 22 млн американцев потеряли работу, около трети из них с мая смогли найти новую. По словам главы ФРС, уровень безработицы в США составляет 11,1%, что намного выше, чем до вспышки коронавируса, и выше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.