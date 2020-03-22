Трамп: Китай должен был раньше предупредить США о коронавирусе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что китайские власти должны были раньше предупредить США о последствиях распространения коронавируса, передает ТАСС, ссылаясь на выступление Трампа перед журналистами в Белом доме.

«Было бы замечательно, если бы у нас было хотя бы еще 2-3 месяца. <…> У нас не было этого времени. Китай — очень скрытная страна, к сожалению», — отметил глава США.

Трамп считает, что «заблаговременное предупреждение» позволило бы американским врачам быть готовыми к вспышке коронавирусной инфекции внутри страны.

По данным американских СМИ, разведслужбы США еще в январе — феврале предупреждали руководство страны о том, что распространение коронавирусной инфекции может перерасти в пандемию.

По информации университета Джонса Хопкинса, на территории США зарегистрировано свыше 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, не менее 278 заболевших скончались.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса частично закрыли резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Недоступными для посещения на время пандемии стали главное здание резиденции, спа-центр и спортивный зал (aif.ru)