Трамп: Китай должен был раньше предупредить США о коронавирусе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что китайские власти должны были раньше предупредить США о последствиях распространения коронавируса, передает ТАСС, ссылаясь на выступление Трампа перед журналистами в Белом доме.

«Было бы замечательно, если бы у нас было хотя бы еще 2-3 месяца. <…> У нас не было этого времени. Китай — очень скрытная страна, к сожалению», — отметил глава США.

Трамп считает, что «заблаговременное предупреждение» позволило бы американским врачам быть готовыми к вспышке коронавирусной инфекции внутри страны.

По информации университета Джонса Хопкинса, на территории США зарегистрировано свыше 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, не менее 278 заболевших скончались.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса частично закрыли резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Недоступными для посещения на время пандемии стали главное здание резиденции, спа-центр и спортивный зал (aif.ru)

| 2020-03-22T01:31:00+00:00 22 марта 2020, 05:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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