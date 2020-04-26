Трамп и Макрон заявили о необходимости реформировать ВОЗ

«Президент Трамп и президент Макрон согласились в необходимости реформировать ВОЗ», — сообщил Дир.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.(РИА Новости)