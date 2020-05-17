Трамп допустил возможность частичного возобновления финансирования ВОЗ

Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что его администрация рассматривает несколько вариантов дальнейших отношений со Всемирной организацией здравоохранения, в том числе, возобновление уплаты взносов в объеме 10% от прежнего уровня, сообщает Голос Америки.

В своем сегодняшнем твите президент подчеркнул, что окончательное решение пока не было принято и что финансирование ВОЗ со стороны США по-прежнему находится в замороженном состоянии.

Трамп приостановил финансирование ВОЗ 14 апреля, обвинив международную организацию в пропаганде китайской дезинформации о вспышке коронавируса, и заявив, что его администрация начинает пересмотр нынешних отношений США с ВОЗ. Руководство ВОЗ назвало претензии президента США несправедливыми, а Пекин настаивает на том, что информация о вспышке коронавируса в Ухане предоставлялась китайскими властями «прозрачно и открыто».

В пятницу телеканал Fox News, в распоряжении которого оказался проект письма, сообщили, что Трамп готов восстановить частичное финансирование ВОЗ, сократив его до размера взноса, который платит в бюджет организации Китай.

США были крупнейшим донором бюджета ВОЗ. Если США будут платить взносы на уровне Китая, говорится в публикации Fox, то новый уровень составит примерно одну десятую от предыдущего объема финансирования, который составлял около 400 миллионов долларов в год.