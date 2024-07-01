Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал «большой победой» решение Верховного суда, признавшего за ним частичный иммунитет за действия, относящиеся ко времени его предыдущего президентства. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Большая победа для нашей конституции и демократии. Горд быть американцем!» — написал Трамп.

Ранее Верховный суд США постановил, что бывшие главы государств защищены от преследования за действия, которые они предпринимают в рамках своих конституционных полномочий, а не в качестве частного лица.