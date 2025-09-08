Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл «прекрасную беседу» с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и не исключил возможности визита в эту страну.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке в Астану, Трамп сказал: «Я могу это сделать».

Характеризуя своего казахстанского коллегу, американский лидер отметил: «У меня с ним состоялся отличный разговор. Передайте ему привет. Он хороший человек».

Заявление Трамп сделал журналистам на Южной лужайке Белого дома перед выездом на мужской финал Открытого чемпионата США по теннису.

Автор: Редакция | Дата: 2025/09/08, 11:43 | Рубрика: Мир

