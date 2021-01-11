Тошнотворное зловоние цинизма: Горбачев в своем репертуаре

Я не знаю, посетили ли внуки и иные родственники томящегося в забвении и одиночестве первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, но совершенно очевидно, что он рад был возможности напомнить о себе, дав интервью РИА Новости. И мы бы не стали обращать внимания на сам факт этого интервью, если бы в его рамках не имела место просто омерзительная вещь.

Горбачев посмел коснуться вопроса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Этот политик, место которого на скамье подсудимых, призвал в Карабахе не останавливаться лишь на прекращении боевых действий, а найти выход, не оставляя проблему нерешенной еще на десятилетия.

«Надеюсь, Россия сможет помочь, но главная роль – за сторонами конфликта. Армения и Азербайджан взяли на себя обязательство провести переговоры по его урегулированию. Решение должно быть в интересах обеих сторон, без победителей и побежденных», — сказал он. И от этих его речей исходило тошнотворное зловоние цинизма, глупости и бессовестности.

Вы только вдумайтесь в масштаб беззастенчивой наглости — найти решение карабахского конфликта предлагает тот, кто создал все предпосылки для его старта, кто не пресек армянский национализм и сепаратизм на корню! Горбачев был руководителем СССР, в состав которого входили Азербайджан и Армения. То есть, у него были все необходимые механизмы пресечения территориальных претензий армянской стороны к нашей республике. Он обязан был это сделать, дабы не открывать пресловутый «ящик Пандоры», поощряя националистов и сепаратистов в иных республиках Союза.

Он этого не сделал. Именно советник Горбачева, армянин Аганбегян «обосновал» эти территориальные претензии рассуждениями о том, что «экономически Карабах больше привязан к Армении, чем к Азербайджану». Это была примитивная и наглая ложь, но именно на ней была построена вся компания насильственного изменения советских границ, старт которой дали армянские националисты при молчаливом согласии Горбачева.

В итоге, именно в период правления Горбачева началась насильственная депортация азербайджанцев из Армении, бывшая частью провокации под названием «миацум», то есть «воссоединение» Армении и азербайджанских территорий Нагорного Карабаха. Против всего этого, еще на раннем этапе конфликта, выступали в нашей республике. Первые митинги в Баку, в конце 80-ых годов были полны призывов к Горбачеву пресечь эту кровавую бойню, это насилие со стороны армянских националистов.

Он этого не сделал. Почему? Потому, что был окружен этническими армянами. Потому, что его супруга Раиса Максимовна питала слабость к дорогим подаркам от армян в виде картин, икон, бриллиантов. Потому, что сам Горбачев был настолько же самовлюбленным нарциссом и популистом, насколько и близоруким политиком, не понимающим последствий совершаемых им поступков.

Он «выпустил из бутылки» джина национализма, чем положил начало развалу СССР, который возглавил. По сути, это предательство. За такое преступление Горбачева должны были бы судить, но в том все и дело, что он обзавелся покровителями на Западе, которые веки вечные будут благодарны ему за то, что перестал существовать СССР. Именно они вручили Горбачеву Нобелевскую премию мира в тот самый 1990 год, когда по приказу «Миши меченного» в Баку была совершена карательная акция советской армии против мирного населения. Танки и бронетранспортеры шли по живым людям, оставляя сотни убитых и искалеченных на своем пути. Раненых, кричащих от боли людей, вояки не разрешали убирать с проезжей части. Машины «Скорой помощи» обстреливались, два врача убиты на месте. Среди погибших — Лариса Мамедова, девочка-семиклассница, умерла от пулевого ранения в грудную клетку; Ильгар Ибрагимов, мальчик 14-ти лет, доставлен в морг, тоже убит выстрелом в грудь. Среди убитых есть женщины, старики.

Это еще одно преступление Горбачева. Но он не раскаивается за него. Не чувствует он и своей вины за то, что разгорелся карабахский конфликт, одним из самых трагических эпизодов которого был геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Да, не его с помощью, но при участии военнослужащих 366-й мотострелковой дивизии совершили армянские головорезы Ходжалинскую резню уже после того, как СССР канул в Лету. Но именно Горбачев поощрил армянский сепаратизм и национализм, еще будучи во главе СССР.

Потому, именно на его совести, если так вообще можно говорить о человеке, бравирующем своими преступлениями и не раскаявшемся в них, лежат трагедии азербайджанских и армянских отцов и матерей. С обеих сторон погибли, в общей сложности, десятки тысяч человек. И вот этот человек сейчас рассуждает о важности урегулирования конфликта «без победителей и побежденных».

По сути, он снова поощряет армянский национализм. Ибо, Горбачев не говорит о том, что конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана, через давление на остатки армянских сепаратистов и националистов, что продолжают лелеять мечту о «военном реванше». Он уравнивает страну, территории которой более четверти века были под оккупацией, со страной, которая более четверти века оккупировала чужие территории. Это не просто глупость, это осознанная поддержка оккупантов.

В этом, кстати, он последователен. Ведь, «демократ» Горбачев в интервью газете Sunday Times поддержал аннексию Россией Крыма. Он сказал, что, будучи на месте Путина, он поступил бы так же. «Я всегда за волеизъявление народа, а большинство в Крыму хотело воссоединения с Россией», — цитировала газета Горбачева. И это было доказательством правоты утверждения, что российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос.

Именно поэтому в Украине презирают Горбачева. Как презирают его в странах Прибалтики, в Азербайджане. Скажу больше — презирают его и в России. Там Михаилу Сергеевичу в вину ставят развал СССР. За что, судя по всему, он и получил от Запада благодарность и безбедное существование. Безбедное, но жалкое, омерзительное и полное презрения к тому, кто так и покинет этот мир, не раскаявшись за огромное количество преступлений.