Президент России Владимир Путин подтвердил выдвижение на новый срок. Это произошло на церемонии вручения государственных наград в Кремле 8 декабря, сообщают члены кремлёвского пула журналистов.

После церемонии президент пообщался с людьми, награждённым званием Героя России. Председатель российского регионального парламента в занятом Донецке Артём Жога попросил Путина пойти на выборы. Остальные присоединились к просьбе, — передаёт корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Раньше Путин официально не подтверждал, что планирует участвовать в выборах. Однако источники ряда СМИ сообщали, что он готовится к выдвижению.

Для Путина это будет пятый президентский срок. Когда он занимал пост в первый раз, в 2000 году, число максимальных сроков для одного человека ограничивалось двумя. Кроме того, срок президентских полномочий тогда составлял четыре года. В 2008 году его расширили до шести лет.

Принятые в 2020 году поправки в Конституцию позволяют Путину избраться и в шестой раз после пятого, в этом случае срок его полномочий истечёт в 2036 году. (svoboda.org)