Сегодня в самом сердце Баку, у подножия Девичьей башни собрались многочисленные верующие. Они пришли, чтобы почтить память апостола Варфоломея. У места кончины святого в Старом городе был совершен молебен с акафистным пением святому.

Таким образом, Баку в очередной раз продемонстрировал высокую модель мультикультурализма и религиозной толератности.

В Азербайджане представлены практически все религиозные конфессии.

Сегодня с трудом можно назвать какой-либо другой город на Земле, где представители различных религиозных общин жили бы в мире и согласии, с большим уважением относясь друг к другу.

Каждый из нас может гордиться этим — в истории Азербайджана не было ни одного конфликта, возникшего на религиозной почве.

Как сообщили # в Бакинской и Азербайджанской епархии, после двухлетнего перерыва, связанного с карантинными ограничениями, священнослужители и миряне Бакинской епархии вновь имели возможность собраться для соборной молитвы на фундаменте воздвигнутой в XIX веке и разрушенной в 1936 году часовни, посвященной апостолу Варфоломею.

Сотни бакинцев и жителей Сумгайита с раннего утра пришли в Ичеришехер, чтобы помолиться святому и попросить его о помощи.

Развалины часовни Варфоломея в Старом городе обнаружили азербайджанские археологи в ходе раскопок в 1964 году вблизи Девичьей башни, являющейся символом Баку. Апостола Варфоломея, принявшего две тысячи лет назад мученическую смерть за веру на месте современной столицы Азербайджана, местные православные считают покровителем этого города.

Апостол Варфоломей — один из 12 апостолов Иисуса Христа был распят на этом месте в 71 году н.э. за распространение христианства в городе огнепоклонничества Баку.

Позднее на месте его распятия был воздвигнут албанский храм, а в 1892 году на месте древнего храма была воздвигнута часовня Святого Варфоломея. Христианская церковь приписала Святого Варфоломея к лику святых и каждый год 24 июня отмечается как день Святого Варфоломея.