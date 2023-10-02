Состоялся телефонный разговор Президентов Казахстана и Турции — Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе беседы лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства между двумя странами, основанному на взаимной поддержке и доверии.

Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Президенты Казахстана и Турции обменялись мнениями о ходе подготовки к X саммиту Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в ноябре текущего года в Астане. По мнению Касым-Жомарта Токаева, проведение данной встречи станет важным шагом на пути развития отношений между тюркскими странами.