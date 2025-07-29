Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы увеличения казахстанского экспорта нефти по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

Это обсуждалось в ходе пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя государствами.

Стороны коснулись взаимодействия в энергетической сфере. Касым-Жомарт Токаев пригласил турецкие компании к участию в проектах, направленных на снижение дефицита электроэнергии. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество «КазМунайГаза» и Turkiye Petroleum будет плодотворным.

В рамках заседания обе стороны также затронули темы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения торговли и сотрудничества в агропромышленной сфере.