Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ударе по «важной распределительной станции» нефтепровода „Дружба» в Брянской области России.

Об этом он написал в Facebook, передает «Европейская правда».

В среду, 13 августа, Сийярто заявил, что «ночью Украина нанесла беспилотный удар по важной распределительной станции нефтепровода „Дружба» в Брянской области России».

«Венгрия в настоящее время является крупнейшим поставщиком электроэнергии для Украины, и без нас энергетическая безопасность Украины станет весьма нестабильной. В этом контексте последний удар Украины по нефтепроводу «Дружба», который поставляет Венгрии сырую нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, является особенно возмутительным», – написал он.

Глава МИД Венгрии призвал Украину «не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и прекратить атаковать маршруты энергоснабжения Венгрии».