Тофиг Зульфугаров: «Возобновление боевых действий – это дело времени»

Политическая ситуация в Армении начинает входить в новую стадию и внутриполитический кризис с каждым днем углубляется. 15 мая сторонники лидера «Процветающей Армении», бизнесмена Гагика Царукяна собрались в воскресенье днем у здания Службы национальной безопасности в знак поддержки предпринимателя, вызванного на допрос.

Несколько десятков людей скандировали антиправительственные лозунги, в том числе с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Были стянуты силы полиции, представители которой периодически призывали граждан соблюдать социальную дистанцию из-за коронавируса.

СНБ ранее сообщила, что в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса государственный бюджет не получил порядка 60 миллионов долларов.

Полиция Армении задержала более 250 активистов, собравшихся у здания Службы национальной безопасности (СНБ) страны, где проходил допрос лидера оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

«Согласно решению правительства Армении, во время режима чрезвычайного положения запрещаются любые массовые акции по всей территории республики. 14 июня группа лиц, игнорируя данное решение, устроила массовую акцию у здания СНБ. Полиция осуществила 252 административных задержания участников акции», — отмечается в сообщении полиции.

Политическую ситуацию в Армении прокомментировал для # экс- глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

По его словам, в Армении есть две группы сил – прозападные и пророссийские.

«Россия является доминантном во всех сферах в Армении, начиная от военной и заканчивая экономической. Но за время независимости в Армении выросло новое поколение, которое поняло, что Россия может обеспечить безопасность страны, но не может обеспечить ее развитие. Противовесом России является Запад, который может обеспечить выживание Армении как государства. Повторюсь, именно выживание, потому что за этот период кризисные явления в Армении только нарастали», — сказал Зульфугаров.

Аналитик также добавил, что главный показатель кризиса в Армении – это дэпопуляция населения.

«Сегодня главный фактор, который предопределяет будущее Армении, это демографические проблемы, а для того, чтобы это предотвратить, нужно развивать страну, экономику, социальную сферу. Но все это невозможно делать в условиях союзнических отношений с Россией. Москва может дать безопасность, поддержку оккупационной политики, которую Ереван осуществляет в отношении Азербайджана, но развитие она дать не может, потому что она сама находится в этом отношении в глубоком кризисе», — считает аналитик.

Эксперт добавил, что осознание этого факта армянской элитой и привело к тому, что прозападные настроения в Армении возобладали в армянском обществе, и в результате Пашинян был выбран главой Армении.

«Нужно говорить откровенно, его поддержка со стороны населения – это главный политический ресурс Пашиняна, и она очень высокая. Несмотря на ряд ошибок и тот факт, что он так и не смог обеспечить кардинальный перелом ситуации, его поддержка со стороны населения все еще достаточно высокая. Пашинян хочет сделать нечто такое, что приведет к смене российской модели на западную. Эта поддержка у него сохранится на очень долгий период, что вызывает неприятие России и пророссийских сил», — полагает Зульфугаров.

По его мнению, для России организовать ситуацию, при которой Пашиняна свергнут, не проблема.

«Куда сложнее вопрос, кого поставить, чтобы народ принял этого человека. Те же Саргсяны, Царукяны, Кочаряны могут быть назначены, но их народ не поддерживает. Вот в чем проблема, и пока такой фигуры нет. С другой стороны, Пашинян весьма успешно ведет внутреннюю политику в отношении своих избирателей. Он открыто говорит о недостатках своей власти, разговаривает с населением через соцсети и в целом имеет свои инструменты, которые позволяют ему иметь высокую поддержку», — подчеркнул он.

Политолог добавил, что главным фактором поддержки оккупационной политики Армении является Россия, но она не будет поддерживать прозападную Армению.

«Эта нить рано или поздно прервется. И, естественно, мы не должны питать иллюзий о том, что придет в Армении какой-то политик и с нами договорится. В армянском обществе сложилась такая этно-психологическая ситуация, что у них сложилась иллюзия о том, что они могут сами удержать эти земли, что они сами завоевали эти территории и тот политик, который придет и скажет — «давайте сдадим территории для создания мира в регионе» — станет своего рода камикадзе. Этому примером может служить Пашинян, который ездил в разное время на миротворческие процессы, но в результате демонстрирует больший радикализм, чем те политики, которые сами осуществляли политику оккупации», — сказал он.

В завершение эксперт сказал, что без военных действий оккупированные территории не будут возвращены. «Это однозначно. И у нас общество не примет политика, который ради сомнительного мира отошел бы от принципов территориальной целостности Азербайджана. Поэтому возобновление боевых действий – это дело времени. Когда этот взрыв произойдет, сложно предугадать, он может произойти в любую минуту», — резюмировал он.