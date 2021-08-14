Визит в Молдову замглавы администрации президента России Дмитрия Козака стал накануне темой дня в этой стране. Многие обратили внимание на необычную организацию визита и скудость официальной информации о встрече с Козаком президента Майи Санду. По итогам встречи никто из молдавских чиновников, включая Санду, не вышел к прессе, передает NewsMaker.

Как оказалось, во время своего кратковременного визита в Кишинев Козак успел встретиться не только с новой властью, но и со «старой»: с лидерами фракции ПКРМ-ПСРМ (коммунисты-социалисты), экс-президентами страны Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. По информации ПСРМ, они обсудили с Козаком «вопросы молдавско-российских отношений с учетом вклада в их развитие двух бывших президентов Молдовы, которые добились углубления стратегического партнерства с Россией».

Одной из главных тем встречи Козака с президентом Молдовы стало урегулирование проблемы Приднестровья. В пресс-сообщении администрации президента говорится, что Майя Санду подтвердила намерение Молдовы продолжить урегулирование Приднестровского конфликта «исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах».

Козак, в свою очередь, отметил, что решение Приднестровского вопроса — это внутреннее дело Молдовы. «Мы не готовы выдвигать какие-то свои условия урегулирования — это не наше, это ваше внутреннее дело», — сказал журналистам российский чиновник. И это весьма необычное заявление.

Еще один вопрос, который обсудили на встрече в Кишиневе, — утилизация боеприпасов, хранящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровье. Речь идет о десятках тысячах тонн боеприпасов, оставшихся там после распада СССР и не подлежащих транспортировке. Охраняют их военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ). Козак сказал, что Россия тоже заинтересована в утилизации этих боеприпасов и готова помочь в этом Молдове. Тоже неожиданный поворот. Столько лет хранили этот огромный склад, и вдруг готовы сдать его на утилизацию Молдове, а ведь речь идет об объекте в сепаратистском Приднестровье.

Как же можно оценить цели и задачи этого визита? О чем свидетельствуют слова Козака по решению проблемы Приднестровья, и по складу в Колбасне?

Вот что думают по этому поводу известные молдавские эксперты.

Виктор Чобану, политический комментатор:

— Визит Козака действительно был несколько неожиданным и, вероятнее всего, без подготовленной сторонами повестки. Отсюда и весьма скудные комментарии, в частности с молдавской стороны – конкретных результатов не было, да и не могло быть. Это скорее можно расценивать как визит если не ознакомительный – Козак знаком с Санду с 2019-го, то как доведение позиций сторон в условиях новой реальности. Если в 2019-м пропрезидентская партия PAS была в меньшинстве в коалиции с ПСРМ, то сейчас она обладает всей полнотой власти – парламентским большинством в 63 мандата и одноцветным собственным правительством.

Не думаю, что на встрече с Ворониным и Додоном Козак обсуждал проблемы «стратегического партнерства» и использовал столь же дипломатические выражения, как в пресс-релизе блока ПКРМ-ПСРМ, т.к. результаты парламентских выборов были катастрофическими для пророссийских сил.

Относительно урегулирования проблемы Приднестровья Санду озвучила традиционную позицию молдавской стороны о выводе воинского контингента РФ с территории Молдовы и о мирных способах урегулирования конфликта в формате 5+2. То, что Россия, по заявлению Козака, «не готова выдвигать свои условия урегулирования» — позитивный сигнал и, пожалуй, осторожность, как следствие провала предложенного ранее «Плана Козака» по федерализации РМ. То, что конфликт – внутреннее дело Молдовы, не соответствует действительности, т.к. в 1992-м президенты Ельцин и Снегур подписали соглашение о прекращении огня. В обозримом будущем не видно решения этого конфликта, как и вывода российских войск. В утилизации огромных запасов боеприпасов в Колбасне возможны сдвиги, но это очень дорогостоящая и сложная логистически операция.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики:

— Россия начинает торги. Когда президентом Молдовы был ставленник Кремля Игорь Додон, Россия не торговалась. Она диктовала. Сейчас ситуация изменилась. Диктат уже не пройдет. Есть два варианта.

Первый. Действовать агрессивно, пытаться давить экономически на Молдову. Да, этот путь может создать Молдове определенные проблемы, но не сломает. Свыше 65% продукции Молдовы экспортируется в страны ЕС. В общем, этот путь бесперспективен, и Россия это поняла.

Второй. Торговаться и договариваться. В чем-то идти на уступки, в чем-то убеждать Молдову уступить. Для Россия чрезвычайно важно сохраниться в Приднестровье. А если уйти, то уйти достойно. Достойный уход — это такой статус Приднестровья в составе Молдовы, который бы поддержали жители Приднестровья. И Россия выступила бы гарантом. Возможно, вместе с США и ЕС.

Молдову второй вариант устраивает, так как идя этим путем можно решить проблемы молдавского экспорта (часть сельскохозяйственной продукции по-прежнему зависит от российского рынка), а также в перспективе решить проблему уничтожения боеприпасов и вывода российского воинского контингента. И, в конечном итоге, решить проблему Приднестровья.

Но все это будет не просто. Действительно, будут большие торги. Хочется надеяться, что молдавская власть это понимает и готовится к ним.