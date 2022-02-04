Оппозиция Армении не выдвинет своего кандидата на президентских выборах.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении оппозиционных фракций «Армения», лидером которой является экс-президент Роберт Кочарян и «Честь имею», которую поддерживает Серж Саркисян.

В заявлении указано, что депутаты обеих фракций не будут участвовать и в голосовании на выборах.

Напомним, правящая в Армении партия «Гражданский договор» выдвинула на пост президента кандидатуру министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна.