Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», — говорится в сообщении.