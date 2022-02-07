В субботу в Ереване состоялась официальная церемония, посвященная 131-летию Армянской революционной федерации Дашнакцутюн. И на ней прозвучали заявления из уст самого вице-спикера парламента, которые свидетельствуют, что даже спустя столько времени после окончания войны, значительная часть армянского общества продолжает лелеять реваншистские идеи, которые ни к чему хорошему регион привести не могут.

«Армения и армянский народ пребывают в глубоком кризисе». Об этом в своем выступлении заявил представитель Верховного органа АРФД, вице-спикер парламента РА Ишхан Сагателян, передает NEWS.am.

«Нынешняя власть провалила все сферы – арцахский вопрос, внешнюю политику, безопасность, оборону, армейское строительство, экономику. Они потерпели неудачу и в тех областях, которые для них якобы были ценностью и убеждением. Уже очевиден тот факт, что они не имеют ничего общего с демократией, правами человека, справедливой судебной системой, правом избирать и быть избранными. Для них это лишь лозунг, статус в Facebook, но ни в коем случае не цель», — заявил Сагателян.

По его словам, процесс развала страны не остановился и продолжается с еще большей силой. «Достаточно, больше некогда ждать, нет времени для отступления. Процесс армяно-турецкого примирения, который приведет к тюркизации страны, необходимо приостановить, и это будет одно из основных направлений нашей политической борьбы. Турок, совершивший Геноцид армянского народа и заменивший ятаган на байрактар, не может развлекаться в центре Еревана. Это не сработает, мы этого не допустим», — заявил дашнак.

Мало того, говоря о результатах 44-дневной войны, он сказал, что «9 ноября — это не судебный приговор».

«Выходом из сложившейся ситуации является формирование национального сопротивления в Арцахе, Армении и Диаспоре, сопротивления, которое, благодаря общеармянскому единению должно сорвать планы тюркизации Армении и исхода армян из Арцаха», — заявил Сагателян.

По его словам, нынешние власти должны видеть и понимать, что у них нет мандата на принуждение страны к новым уступкам. «Все обязаны встать, выйти на улицы и бороться. Режим — символ войны и поражения, будет устранен, Сюник никто не уступит, Армения не будет отуречена, а Арцах будет восстановлен», — заключил оппозиционер.

Повторим, это позиция вице-спикера парламента Армении. Не последнего человека в стране. И даже он оглашает совершенно оголтелые фантазии о том, что кто-то желает отуречить Армению и отобрать у нее целую область. Нечто абсолютно ирреальное. Как быть с этим? Ведь такие публичные заявления способны только отдалять нормализацию отношений Армении с соседями. Интересно также, не может ли столь радикальное выступление объясняться историческим прошлым, традициями агрессивной составляющей организации Дашнакцутюн?

Своим мнением на эту тему поделился с # российский эксперт по международным конфликтам, политолог Евгений Михайлов:

— Выступление дашнака и вице-спикера парламента Армении Сагателяна заставляет задуматься прежде всего о том, что самому премьеру страны Николу Пашиняну впору начать тревожиться о собственной физической безопасности. Ведь именно он, на мой взгляд, сейчас является основной надеждой армянского государства и населения. Именно Пашинян подписал договор о прекращении боевых действий и вступил впоследствии, при содействии Москвы, в конструктивный диалог с Азербайджаном и Турцией, который может превратиться в мирный договор.

Подобные действия полностью дискредитируют в принципе всё движение дашнаков, в которых война с турками заложена столетними программами зомбирования. Дашнакцутюн — это трагическое прошлое армян, которое сохранилось в настоящем, и именно полная ликвидация приверженцев этой партии, пусть и только политическая, поможет нейтрализовать реваншистски настроенную часть армянского общества. Все эти бравурные лозунги Сагателяна не в современных реалиях, не выдерживают никакой критики и действительно мешают выстраиванию дипломатических отношений между ранее воевавшими сторонами.

С другой стороны, то, что дашнаки столь откровенно взывают к войне, на руку Пашиняну, у которого в любом случае власти побольше, несмотря на высокую турбулентность в армянской политике. И я допускаю мысль, что в определенный момент премьер предпримет буквально зачистку парламента, сохранив в нём только те политические силы, которые адекватно воспринимают обстановку и способны к диалогу.