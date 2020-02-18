То, чего можно было избежать

В странах Балтии вновь на повестке вопрос борьбы с неадекватным поведением пророссийских СМИ на их внутреннем информационном поле.

Единственные три бывшие советские республики, получившие членство в Европейском Союзе, пытаются оградить себя от российской пропаганды, и, благодаря чрезвычайно толерантному законодательству ЕС, вынуждены при этом избегать обвинений в наступлении на свободу слова и давлении на прессу.

На днях, как передает Радио Свобода, президент Латвии Эгил Левитс предложил Сейму (латвийскому парламенту) ограничить русскоязычное вещание по кабельному телевидению. Согласно его законодательной инициативе, доля каналов, создающих контент на территории Евросоюза на его официальных языках, в основных пакетах всех кабельных операторов должна составлять не менее 80%. Так глава государства намерен решить «давно осознаваемую проблему, которую до сих пор невозможно было эффективно устранить другими методами».

«Сильное информационное пространство является важным вопросом демократии и государственной безопасности Латвии. Законодатель должен создать условия для обеспечения доступности населению Латвии качественных и плюралистических телепрограмм, которые укрепляют чувство принадлежности Латвии к европейскому культурному пространству», – заявил президент.

Выясняется, что это предложение выдвигается уже в пятый раз. И всякий раз кабельные операторы объясняют, что им придется комплектовать пакеты не оппозиционными и независимыми каналами на русском языке – «Дождем», «Настоящим Временем» или RTVi, – а московским мейнстримом: Первым, РТР, НТВ, потому что их аудитория больше.

Но порой страны Балтии используют для защиты своего информационного пространства и более жесткие методы. Минувшей осенью проблемы начались у агентства Sputnik (подразделения государственного Международного информационного агентства «Россия сегодня») и у всех в Эстонии, кто имел дело с «Россией сегодня». «Зеркало» несколько раз писало об этом. В результате четких действий тамошних властей, с 1 января 2020 года все сотрудники Sputnik Эстония прекратили трудовые отношения с МИА «Россия сегодня», и эстонская редакция остановила работу.

В Литве и Латвии интернет-сайты, связанные с «Россией сегодня», переселились из национальных доменных зон в зону .ru. Летом прошлого года в связи с санкциями против Дмитрия Киселева был закрыт доступ к порталу Baltnews.lv. Sputnik Латвия был закрыт в 2016 году по тем же причинам. В июне 2019 года суд разрешил Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию заблокировать портал Sputnik Литва за нарушение авторских прав: незаконную перепечатку статей литовской телерадиовещательной компании LRT. В мае в аэропорту Вильнюса задержали главного редактора Sputnik Литва, гражданина Латвии Марата Касема, запретив ему въезд на пять лет с формулировкой «угроза национальной безопасности», отмечает Радио Свобода.

А в начале февраля сотрудники Службы госбезопасности Латвии пришли в рижский офис Baltic Media Alliance, совладельцем и председателем правления которого является Олег Солодов. В группу BMA входят «Первый Балтийский канал», «Первый Балтийский музыкальный канал», рекламное агентство Baltijas mediju reklāma, а также Ren TV Baltic, печатные издания «МК-Латвия», «МК-Эстония» и другие компании. Обыски прошли в Риге и Таллине.

Олег Солодов, предположительно, подозревается в связях с Юрием Ковальчуком, приближенным Владимира Путина и бенефициаром Национальной Медиа Группы. Ковальчук фигурирует в санкционных списках Евросоюза и США с 2014 года. В ноябре прошлого года Национальный совет по электронным СМИ уже запретил BMA трансляцию девяти каналов этой группы.

И, самая свежая новость в этом ряду – 17 февраля британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал компанию Baltic Media Alliance, транслирующую канал «НТВ-Мир Балтия», за нарушение принципов объективности при вещании новостей, сообщает сайт регулятора. Размер штрафа – 20 000 фунтов.

Нарушение было отмечено в выпуске программы «Сегодня» от 2 апреля 2018 г., в котором обсуждалось отравление Сергея и Юлии Скрипалей и его освещение в британских СМИ. Регулятор отметил, что выпуск «Сегодня» не соответствовал уровню беспристрастности, требуемому для значимых политических событий, так как в нем не было комментария официального представителя от каждой заинтересованной стороны.

Хот «НТВ-Мир Балтия» вещает в Латвии, BMA как владелец лицензии на трансляцию зарегистрирована в Великобритании.

Кстати, всего этого могло и не быть — если вспомнить о так и нереализованном проекте Евросоюза по противодействию активной прокремлевской пропаганде в СМИ. Было это всего несколько лет назад. Речь шла об идее создания целого холдинга на русском языке — со своими телеканалом, радиостанцией и печатными изданиями. Задачей этих ресурсов должно было стать развенчание и опровержение всех тех потоков дезинформации, на которые столь щедра агитационно-пропагандистская машина Москвы. Вопрос этот активно обсуждался на уровне и Еврокомиссии, и Европарламента, и все вроде были непротив. Говорилось уже даже о предполагаемых размерах ежегодных ассигнований на этот проект из общего бюджета ЕС. Но потом вдруг как-то все постепенно забылось. И зря.

Возможно, если б эта идея не отошла в тень, сегодня странам Балтии не пришлось бы почти в одиночку противостоять активной лжи сети спонсируемых Москвой изданий.