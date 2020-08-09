Тихановская уверена, что большинство белорусов проголосовали за нее

Участвовавшая в выборах на пост президента Беларуси Светлана Тихановская уверена, что большинство белорусов проголосовали за нее, передает РИА «Новости».

По ее словам, об этом свидетельствуют данные трех участков, где «не было фальсификации».

В штабе Тихановской также назвали непрозрачными процедуры еxit poll и призвали дождаться официальных результатов. По подсчетам соратников кандидата, она набрала на выборах более 80% голосов.

По данным exit poll, который проводил фонд «Белорусский дом», Тихановская набрала 97% голосов избирателей на участке в Варшаве.