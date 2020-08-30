Тихановская озвучила планы на случай передачи власти оппозиции в Беларуси

Бывший кандидат в белорусские президента Светлана Тихановская готова к переговорам с республиканскими властями, но при одном условии: сперва они освободят всех задержанных участников акций протеста. Об этом представители штаба Тихановской сообщили в воскресенье, 30 августа, в интервью «Интерфаксу».

— Условием начала диалога с властями является освобождение политических заключенных и всех задержанных по политическим мотивам протестующих. В рамках данных переговоров будет обсуждаться процедура мирной передачи власти, — заявили в штабе экс-кандидата в президенты Беларуси.

Светлана Тихановская рассказала, что хочет восстановить Конституцию страны от 1994 года, а также сформировать временное переходное правительство на основе действующего в настоящее время кабмина.

— Когда власть в стране перейдут победившему народу, будет создано переходное правительство, а также восстановлена Конституция 1994 года. После этого будут сформированы условия для проведения честных и прозрачных выборов президента, — заявили в штабе.