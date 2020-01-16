The Washington Post: Трамп вынудил лидеров ЕС выступить против Ирана

История получила неожиданное продолжение. Именно такими словами можно охарактеризовать новости по ситуации, которую на днях уже описывало «Зеркало» — главные страны Европы неожиданно озаботились проблемой спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В этой связи с единым призывом выступили лидеры ФРГ, Франции и Британии. Интересно, что до того они особых тревог по поводу будущего ядерной сделки не выражали, хотя основания для этого есть уже почти два года, но вдруг решили сделать это в последние дни – во время особенного обострения кризиса вокруг Ирана.

Ангела Меркель, Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон распространили совместное заявление, в котором призвали Иран полностью соблюдать свои обязательства по ядерной сделке.

Кроме того, эти три участника Совместного всеобъемлющего плана действий объявили, что пожаловались главе европейской дипломатии на действия Ирана, нарушающего договор. Они анонсировали запуск механизма урегулирования споров.

А 15 января вдруг появилось объяснение причин этих странноватых действий. В этот день именитая американская газета The Washington Post выступила с публикацией о том, что президент США Доналд Трамп угрозами склонял евротройку обвинить Иран в нарушении ядерной сделки. Конкретно, администрация Трампа угрожала лидерам Германии, Франции и Великобритании вводом 25% налогового тарифа на поставки европейских автомобилей в Америку, если те не обвинят Иран в нарушении ядерной сделки 2015 года.

По данным издания, угрозы были переданы напрямую чиновникам в Лондон, Париж и Берлин за неделю до того, как вышеперечисленные страны запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки с Ираном, то есть официально обвинили Тегеран в нарушении ядерной сделки.

«Тарифная угроза — это мафиозная тактика, и это не то, как обычно работают отношения между союзниками», — заявил Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям, передает ИА «Красная Весна».

В публикации The Washington Post отмечается, что данная угроза «потрясла чиновников» во всех странах. Сообщается также, что усилия Соединенных Штатов по продвижению политики с помощью тарифов были восприняты европейцами как «вымогательство».

Впрочем, все эти действия так и не возымели эффекта – Иран своей позиции не поменял. Власти ИРИ заявили, что не намерены заключать новое международное соглашение по ядерной программе в угоду Вашингтону. Мало того, президент Ирана Хасан Роухани выступил по ТВ и обвинил тройку ЕС в неспособности действовать как «свободные страны» и призвал ее «прийти и извиниться» перед Тегераном за «безрезультатность» и «страх перед США».

Кроме того, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, что пересмотра ядерной сделки по сценарию американского президента Дональда Трампа не будет.

По словам иранского дипломата, Тегеран не считает возможным пересмотр резолюции Совбеза ООН, по которой было достигнуто соглашение с правительствами шести государств.

Тегеран, добавил министр, «не подписывал никакой «сделки Обамы», чтобы теперь пойти на «сделку Трампа». Иранский дипломат пояснил, что сначала «сделка Трампа», а потом Вашингтон захочет еще чего-нибудь.

Напомним, 5 января правительство Ирана объявило о «последнем» шаге по прекращению соблюдения каких-либо договоренностей, установленных в 2015 году в СВПД. Речь идет об ограничениях по количеству центрифуг для обогащения урана.

И тем не менее, во время того же выступления по ТВ в среду, президент Ирана Хасан Роухани назвал чепухой заявления о том, что Тегеран якобы стремится заполучить ядерное оружие. «То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой», — сказал президент.

Пока что оснований не доверять такой позиции, нет. Напомним, в течение нескольких лет, когда СВПД действовал в полной мере, контроль за соблюдением его положений Ираном осуществляло МАГАТЭ, регулярно посылая на различные тамошние объекты сборные группы своих инспекторов. И со стороны этих физиков-ядерщиков из разных стран не было зафиксировано не то что каких-то нарушений, а даже жалоб, например, на то, что иранцы не открыли по их просьбе тот или иной объект или дверь для осуществления ими мониторинга.

То есть, в целом, ситуация пока что выглядит не в пользу Вашингтона и европейской тройки.