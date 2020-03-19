Тест на выживание: как быть тем, кто остался без работы из-за карантина?

Распространение коронавируса угрожает не только здоровью, но и финансовому благополучию немалого процента граждан страны.

Из-за мер по частичной социальной изоляции граждан, отменены массовые мероприятия, закрыты развлекательные центры, кинотеатры, введены ограничения на работу ресторанов и кафе. Это привело к тому, что многих, работающих в сфере общепита, индустрии развлечений отправили в неоплачиваемый отпуск, кого до 15 апреля, кого — на неопределенный срок. Из-за отсутствия туристов, временно распустили и персонал многих гостиниц. В некоторых местах руководство выплатит лишь половину, а где-то и вовсе 20% от зарплаты.

В связи с тем, что из-за режима частичной социальной изоляции были закрыты спортивные объекты без работы остались и спортивные тренеры.

Сильно сократилось число клиентов у таксистов, тех, кто занимаются уборкой помещения и многих других.

«У меня отменилась одна работа. Женщина, у которой я раз в неделю делала уборку квартиры, сказала мне пока не приходить. Она пока работает из дома и временно в моих услугах не нуждается. Сыну, работающему официантом в одном из кафе, тоже сказали пока на работу не выходить, так как нет клиентов», – говорит жительница столицы, зарабатывающая на жизнь уборкой помещений.

Работники салонов красоты также жалуются на проблемы с работой. Многие, из-за отмены свадеб, отменили поход к парикмахерам и мастерам ногтевого сервиса. Остальные боятся приходить и вообще выходить из дома из-за угрозы заражения коронавирусом. Некоторые парикмахерские временно закрылись.

Без заработка остались и те, кто шьют одежду, в частности, карнавальные костюмы. Нет заказов, ведь все массовые мероприятия отменены. Когда все устаканится, не берется прогнозировать никто, а ведь людям надо на что-то жить все это время- покупать продукты питания, которые, кстати, подорожали, приобретать лекарства, оплачивать коммунальные услуги.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что самозанятым в данном случае приходится рассчитывать на финансовую подушку безопасности, если таковая имеется, или искать временно другие способы заработка. Что касается нанятых и официально оформленных работников, то, по его мнению, на случай непредвиденных обстоятельств, а именно к такому случаю можно отнести коронавирус, компании должны иметь финансовые резервы, чтобы выплачивать работникам их зарплату.

«Те ведь не работают не по своей вине, а из-за сложившихся обстоятельств, и не должны из-за этого остаться ни с чем. Если человек не посещает работу из-за чрезвычайной ситуации, то ему должна выплачиваться средняя зарплата. Это, например, делается в Германии, так почему у нас должно быть иначе? Что касается отпуска за свой счет, то по закону в такой отпуск могут отправить на две недели», –сказал он.

В государственных учреждениях все происходит в рамках закона. Другое дело, как отмечает эксперт, частные предприятия, многие из которых считают, что им закон не писан.

«Если они оставляют своих работников без зарплаты, у них нет совести. Угроза распространения короновируса затронула всех и каждого, всю страну, и тут, наоборот, надо поддерживать друг друга, а не бросать на произвол судьбы», –подчеркнул он.

По словам главы Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиба Мамедова, сейчас во многих сферах сложная ситуация. Это в первую очередь, туристическая сфера и сфера обслуживания. Количество клиентов в них резко сократилось, где-то их нет вовсе. Соответственно, руководство распускает сотрудников на неопределенный срок. Но как расценивать такую ситуацию, и как потом эти люди получат зарплату непонятно.

«Что делать тем, кто не работает из-за временного закрытия объектов и учреждений? Так, учителям, работающим в госшколах и университетах, зарплату за период простоя государство выплатит в прежнем объеме. Но как быть людям, работающим в частных образовательных учреждениях и детских садах? Нужно срочно предпринять меры на время карантина. Этим должно заниматься министерство труда и социальной защиты населения», –считает он.

По его словам, если в коллективном или индивидуальном договоре предусмотрена отправка сотрудника в неоплачиваемый отпуск в случае непредвиденных обстоятельств, то работодатель имеет право это сделать. Но С.Мамедов уверен, что такого пункта нигде нет.

«Тем не менее, частный сектор идет сейчас на такие меры. В случае простоя не по вине работника, работодатель должен выплачивать 2/3 зарплаты. Однако если речь о небольшом предприятии, то средний предприниматель не может платить, ведь он ничего не зарабатывает», –отметил эксперт.

В происходящем нет вины работника, но и вины работодателя тоже нет. По словам С.Мамедова, даже если будет принят закон, по которому работодатель будет обязан платить работникам в случае вынужденного отпуска, то это ничем хорошим не закончится. Он может исчерпать все ресурсы и стать банкротом.

Надо, как говорит эксперт, надо каким-то образом решить проблему так, чтобы никто не пострадал, вопрос в том, как это сделать.

В Италии, например, правительство приняло решение выделить €25 млрд на поддержку семей и компаний в условиях чрезвычайной ситуации распространения коронавируса. Данные средства пойдут на обеспечение приостановления взимания налогов и выплат по кредитам с итальянского населения и компаний, а также оплату вынужденных отпусков трудящихся и выделение бонусов семьям на нянь в условиях закрытых школ и детсадов. В нашей же стране ни о чем подобном, к сожалению, речи не идет.