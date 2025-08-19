Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил своего украинского коллегу Владимира Зеленского за выбор костюма на встречу в Белом доме. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Увидев, что Зеленский прибыл в Белый дом в черном пиджаке и черной рубашке, один из американских журналистов сказал, что у президента Украины в этом костюме «великолепный вид». Трамп присоединился к комплименту, отметив, что ему тоже понравилась одежда Зеленского. Украинский лидер в ответ со смехом заметил, что этот костюм — лучшее, что имеется в его гардеробе.