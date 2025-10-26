Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом были хорошими, стороны договорились начать обсуждение спорных торговых вопросов.

«У меня состоялась отличная встреча с президентом Трампом в воскресенье в Малайзии. Мы честно и конструктивно обсудили двусторонние торговые и экономические вопросы», — сообщил он в соцсетях.

По словам Лулы да Силвы, США и Бразилия «договорились, что наши команды переговорщиков немедленно начнут встречи, чтобы найти решение по вопросу пошлин, а также по поводу введенных против властей Бразилии санкций».