Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продуктивной прошедшую 4 сентября встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы», — заявил он.

По словам турецкого лидера, встреча была «всеобъемлющей».

До этого Песков заявил, что целью переговоров Путина и Эрдогана была сверка часов, и она была выполнена.

Отметим, что по итогам переговоров никаких документов подписано не было и Эрдогану не удалось убедить Путина вернуться к зерновой сделке.