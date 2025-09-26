Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган доволен своей поездкой в Вашингтон и тем, как его принял президент США Дональд Трамп.

Об этом Эрдоган заявил журналистам своего пула по возвращении из США.

«Господин Трамп и его делегация очень тепло приняли нас в Белом доме. Мы покидаем Вашингтон довольными. Это был замечательный визит. Наши встречи с господином Трампом прошли в искренней, конструктивной и продуктивной атмосфере. Как известно, наши отношения с ним с давних пор были очень хорошими. У нас был особенный диалог в течение его первого срока, и он продолжается сейчас. Я верю, что это окажет положительное влияние на турецко-американские отношения», — -заявил он.

Турецкий лидер также отметил, что Турция развивает отношения с США на основе взаимного уважения.

Он напомнил о цели довести торговый оборот до $100 млрд и сказал, что «есть политическая воля для достижения этого».