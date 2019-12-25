Террористы отказались сдать без боя сирийский Маарет-Нууман

«Действующие в Маарет-Нуумане террористические группировки отказались начать какое-либо примирение, несмотря на сильное желание у мирных жителей вернуться в лоно государства», — заявил Рахмон газете в среду. Он подчеркнул, что сирийские власти в таких случаях всегда предлагают примирение, прежде чем начать боевые действия.

В понедельник Рахмон сообщил газете, что власти Сирии ведут переговоры о сдаче Маарет-Нуумана без боя, но шансы на это малы. Он отметил, что боевики сами не принимают решения, а действуют по указке покровителей из Турции. При этом семьи террористов уже вывезены за пределы осажденной сирийской армией территории. Город удерживается боевиками с 2012 года.