Террористы отказались сдать без боя сирийский Маарет-Нууман

Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии, заявил проправительственной газете al-Watan член комитета по национальному примирению Умар Рахмон.
«Действующие в Маарет-Нуумане террористические группировки отказались начать какое-либо примирение, несмотря на сильное желание у мирных жителей вернуться в лоно государства», — заявил Рахмон газете в среду. Он подчеркнул, что сирийские власти в таких случаях всегда предлагают примирение, прежде чем начать боевые действия.
В понедельник Рахмон сообщил газете, что власти Сирии ведут переговоры о сдаче Маарет-Нуумана без боя, но шансы на это малы. Он отметил, что боевики сами не принимают решения, а действуют по указке покровителей из Турции. При этом семьи террористов уже вывезены за пределы осажденной сирийской армией территории. Город удерживается боевиками с 2012 года.
| 2019-12-25T17:01:27+00:00 25 декабря 2019, 19:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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