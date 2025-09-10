США достигли огромного прогресса, просто выделив и определив два ключевых вопроса в контексте потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, один из вопросов — территориальный.

«Россияне хотят примерно 6 000 квадратных километров, которые они еще не завоевали военной силой. Это то, чего хотят русские», — отметил он в интервью на канале One America News, в рамках программы «The Matt Gaetz Show».

С другой стороны, по его словам, находятся украинцы с желанием получить гарантии безопасности.

«Потому что им нужна уверенность, что если они заключат сделку, русские не вернутся через несколько месяцев или лет, требуя больше. Вопрос в том, пойдут ли русские и украинцы через эту дверь мира, которую открыл президент. Мы продолжаем усердно работать над этим», — подчеркнул Вэнс.

На вопрос о России и Украине Вэнс сказал, что президент США Дональд Трамп «не видел никаких причин» экономически изолировать Россию «кроме продолжения конфликта». И добавил, что американский лидер может стремиться к более тесным экономическим связям с Россией, если война в Украине закончится.

«Нравится вам Россия или нет, соглашаетесь с их аргументами по конфликту или нет, простой факт: у них много нефти, много газа, много минеральных ресурсов», — отметил Вэнс.