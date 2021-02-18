Терпение Эрдогана лопнуло: Байден ему не указ

Новая администрация США планирует перестроить отношения с Турцией, но при этом намерена получить максимальные уступки от Анкары по всему спектру внешнеполитических вопросов. Еще в ходе предвыборной кампании команда кандидата в президенты от демократов Джо Байдена делала довольно резкие выпады в адрес Анкары как относительно внутренней, так и внешней политики Турции. Как в плане состояния прав человека и свободы слова, так и по антитеррористическим операциям Турции в регионе – в Сирии, Ливии, Ираке, — по ситуации в Восточном Средиземноморье, по кипрскому вопросу, по активации закупленных у России С-400 и пр. вопросам.

После прихода к власти Байден и его администрация делали жесткие заявления в отношении Анкары, что не остановило новую турецкую военную операцию на севере Ирака в районе Гара, причем наиболее масштабную из всех предыдущих. Операция, получившая название «Pençe Kartal — 2» («Коготь орла — 2»), была начата Вооруженными Силами Турции 10 февраля в 02.55 по местному времени с нанесения массированных авиаударов по объектам курдских террористов. Молниеносная военная операция была завершена в кратчайшие сроки. Уже 14 февраля, спустя четыре дня, министр обороны Турции Хулуси Акар объявил об окончании антитеррористической операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) и нейтрализации одной из угроз безопасности Турции и ее народа.

В операции участвовали более 40 военных самолетов, беспилотники, самолеты-заправщики и другая техника. Боевые действия охватили территорию размером 75 на 25 км. В субботу Хулуси Акар лично прибыл на границу с Ираком, чтобы проследить за ходом операции вместе с начальником генштаба Яшаром Гюлером и командующими тремя родами войск, задействованных в операции.

По данным минобороны Турции, за этот период были нейтрализованы 53 террориста, в том числе трое высокопоставленных лидеров террористов. Было уничтожено более 50 объектов террористов, включая склады боеприпасов, пещеры и базы. В одной из пещер были найдены тела 13 турецких граждан, похищенных членами РПК несколько лет назад.

Власти Ирака и Иракского Курдистана не стали препятствовать Анкаре, о том, что операция против РПК согласована с Эрбилем и Анкарой заявил на прошлой неделе и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

В течение прошедшей недели, т.е. в ходе антитеррористической операции против РПК, Турция и США перебрасывались жесткими заявлениями, президент Эрдоган даже предупредил американцев – вы или с нами, или нет. Эрдоган заявил, что союзники Турции по НАТО должны выбрать чью-то сторону. «Теперь у наших союзников лишь два варианта. Либо действовать с Турцией без всяких «если» и «но», без вопросов, либо стать соучастником каждого убийства и кровопролития. Террористическая организация, которая затаилась у нашего порога и на наших границах, убивает ни в чем не повинных людей», — сказал он.

Такое резкое заявление Эрдогана прозвучало после публикации Госдепартаментом коммюнике с соболезнованиями в связи с убийством членами РПК 13 граждан Турции в Ираке. Вашингтон осудил данные действия с оговоркой – «если будет подтверждено, что граждане Турции погибли от рук РПК». В ответ Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поддержке РПК, которую, кстати, и Вашингтон, как и Анкара, считает террористической организацией.

Его слова приводит газета «Хюрриет». Турецкий лидер заявил, что, несмотря на все заявления о непринятии терроризма, США стоят за боевиками РПК. «Заявление Америки просто нелепо. Как же получается? Вы же заявляли, что не поддерживаете террористов, не занимаете сторону РПК, YPG (Отрядов народной самообороны), PYD (Партии «Демократический союз»). Еще как поддерживаете и покровительствуете. К сожалению, мы наблюдаем все это с самого начала. Они привезли в северный Ирак тысячи грузовиков — танков, привезли тысячи грузовиков с боеприпасами и передали их террористам», — сказал турецкий лидер.

Сразу же после завершения военной операции в понедельник состоялись переговоры министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена, после которых произошло ощутимое смягчение позиции Вашингтона. Американский посол в Турции Дэвид Саттерфилд был вызван в связи с заявлением Госдепа в МИД Турции, после чего он посетил Министерство обороны и по результатам визита, как сообщает турецкая сторона, была признана вина РПК в казни турецких граждан, тем самым вопрос был исчерпан. Другой вопрос – насколько искренни США в своих заявлениях. Ведь многие годы, несмотря на признание РПК террористической организацией, Вашингтон не перестает оказывать им всяческую поддержку, прикрываясь их помощью в борьбе против ИГИЛ.

И вот терпение президента Эрдогана, похоже, лопнуло настолько, что он уже не посчитал нужным использовать дипломатический язык вежливости. О чем свидетельствуют столь жесткие заявления Эрдогана в адрес Вашингтона? Турецкий лидер сказал прямолинейно — после казни 13 турок на севере Ирака никто не вправе критиковать или выступать против трансграничных операций Турции. «Теперь никто или никакая организация не может ставить под сомнение, критиковать или выступать против операций Турции в Ираке и Сирии», — подчеркнул он. Тем самым, он заложил обоснование под следующие операции Турции, заявив, что намерен расширить театр операций против боевиков на севере Ирака. «Мы будем увеличивать масштабы операций, благодаря которым мы уже добились значительных успехов», — заявил Эрдоган, отметив, что турецкие военные будут проводить операции против курдских боевиков на севере Ирака, пока не восстановят там безопасность. «Мы останемся столько, сколько потребуется, чтобы больше не подвергаться подобным нападениям», — добавил турецкий лидер.

Турция фактически пошла на открытую конфронтацию с США, которые вряд ли откажутся от своей ближневосточной политики. Во всяком случае – открыто. Складывается критическая ситуация. Скорее всего, Вашингтон продолжит поддерживать курдских боевиков, как в Ираке, так и в Сирии, подвергая, однако, при этом партнерские отношения с Турцией под удар. Эрдоган же сделал серьезную заявку, обозначив отношение Запада к РПК как мерило отношений Турции с партнёрами по НАТО. Что же Запад? Там оказались перед сложным выбором. Турция демонстрирует своеволие, самостоятельность, независимость, в то же время ожидает от своих союзников верности и консолидации сил против терроризма. Предлагая при этом себя в качестве авангарда борьбы с любыми видами террора. Запад же, в частности Вашингтон, не может ни отказаться от Турции, ни позволить ей непокорность. Но Эрдоган бросил вызов, тем самым поставил США условие – или Турция, или РПК. Как дальше будут развиваться события прогнозировать весьма сложно. За последние годы Турция и США неоднократно оказывались на пороге разрыва, даже предсказывался выход Турции из НАТО, разворот ее в сторону Евразии, союзничество с Россией. Но сторонам всегда удавалось найти компромиссное решение, и Турция благополучно продолжала свою линию поведения.

Получается, что каждый раз, когда Западу хочется приструнить президента Эрдогана, он выходит из ситуации не обессиленным, а еще более уверенным в себе. И отказываться от своих исторически сформировавшихся внешнеполитических амбиций он не собирается. Тем более в вопросе борьбы с курдским терроризмом, что удается Турции лучше, чем кому-то ни было в регионе. Посмотрим, получится ли у Анкары снять накал страстей в отношениях с настроенной довольно жестко новой американской администрацией…