В США во время полета из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX авиакомпании United на высоте 11 тысяч метров образовалась трещина на лобовом стекле, сообщает The Aviation Herald.

На борту самолета находились 140 человек. О пострадавших информации нет.

Пилоты приняли решение изменить маршрут в Солт-Лейк-Сити, где приземлились примерно через 50 минут после начала инцидента.

Авиакомпания выделила для пассажиров этого рейса запасной самолет и они добрались до Лос-Анджелеса с задержкой около шести часов.