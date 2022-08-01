Еленовскую колонию, где оккупанты держали украинских военных, уничтожили не ракетами. Эксперты считают, что россияне могли использовать термобарическое оружие.

Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин в эфире телемарафона

«Предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов», — рассказал Костин.

По его словам, международные эксперты уверены, что это не ракетный обстрел. При этом он указал, что следственные действия уже начаты, но этот вопрос является более сложным.

«На мой взгляд, приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве здания ракетными системами типа HIMARS, о том, что они пытаются сейчас утверждать. Но еще раз хочу сказать, что мы уже имеем предварительные выводы международных экспертов о том, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется именно страна-агрессор», — подытожил генпрокурор. (УНИАН)