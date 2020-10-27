«Теперь Москва станет задаваться вопросом, а не пыталась ли союзница манипулировать ею?» — американский политолог

Армянское правительство и его сторонники по всему миру пытаются внушить, что контрнаступление Азербайджана приносит страдания армянам в Нагорном Карабахе, но на самом деле во всем виноват премьер-министр Пашинян. Он не только пытался увековечить незаконную оккупацию своей страной Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, официально признанных таковыми СБ ООН, но и пошел по стопам своих предшественников, отказавшись развивать регион. Вместо этого он просто стремился отправить туда больше колонизаторов из Армении и ее диаспоры в нарушение всех норм международного права.

Об этом в беседе с # сказал американский политолог Эндрю Корыбко, отметив, что крайний этнический национализм Пашиняна неудивителен, поскольку именно этим он был известен, когда находился в оппозиции до захвата власти после успешной цветной революции 2018 года при поддержке Сороса.

«Пашинян мог бы выбрать путь мира и оставить свой след в истории, если искренне вел бы переговоры о поэтапном выводе войск с территории Азербайджана, как предписывали международные центры, но он знал, что такой шаг обернется для него политической гибелью, если он публично хотя бы обсудит это. Заботясь о своих личных интересах больше, чем об армянах в своей стране и Азербайджане, он удвоил обструктивную политику своих предшественников», — сказал Корыбко.

По словам политолога, армянская военная машина всегда была бумажным тигром и почти три десятилетия назад не захватила бы примерно пятую часть территории Азербайджана, если бы не пользовалась иностранной поддержкой.

«Принимая такую помощь как должное, Ереван никогда серьезно не инвестировал в улучшение своего военного потенциала. Он мог бы развить свою собственную страну и даже восстановить часть оккупированных территорий, если бы действительно захотел, но повальная коррупция, поразившая это государство-изгой, помешала ему сделать это. Пашинян ничем не отличался предшественников, несмотря на свою кампанию по борьбе с коррупцией.

Сепаратисты и их союзники из армянского государства сложились, как карточный домик, перед профессионализмом Вооруженных сил Азербайджана. Оккупанты никогда не думали вкладывать финансы в рентабельные средства защиты от беспилотных летательных аппаратов, а освободители обнаруживают, что большая часть недавно освобожденных территорий оставалась пустошью с момента окончания первой фазы войны, завершившейся в 1994 году. Это шокировало многих. Наблюдатели, которые были введены в заблуждение армянской информационной войной, полагали, что оккупанты действительно заботятся о чужой территории, которую они захватили. Оказалось, что и не думали, о чем свидетельствует их военная «компетентность» и повальная бедность», — добавил американский политолог.

Как уверен наш собеседник, эта прискорбная реальность объясняет, почему сепаратисты и их иностранные покровители так отчаялись. Мало того, что они нанесли ракетные удары по жилым кварталам в азербайджанских городах вдали от линии фронта, чтобы отвлечь от потерь на поле боя, но и их собственные силы на оккупированных территориях на пленку жалуются на голод, отсутствие зимней экипировки и даже обуви. Хуже того, появились кадры детей-солдат и даже митинга сепаратистов в школе, оба из которых нарушают международное право.

«Нет сомнений в том, что армянские силы скоро капитулируют, если Россия не начнет военное вмешательство в их поддержку, будь то в одностороннем порядке под миротворческим предлогом в ответ на неподтвержденные сообщения о том, что Турция, якобы, перебрасывает сирийских и ливийских боевиков на линию фронта, или в рамках международного сотрудничества с утвержденной миротворческой миссией. Однако оба сценария пока кажутся маловероятными, несмотря на активные попытки лобби армянской диаспоры спровоцировать первый», — считает Корыбко.

Он обратил внимание на то, что недавно была опубликована фотография, на которой глава сепаратистов запечатлен вместе с солдатом в азербайджанской военной форме. Это подтверждает, что армянская сторона каким-то образом заполучила образец зимней одежды азербайджанских Вооруженных сил, что сразу ставит под сомнение распространенные ранее фотографии, на которых изображены иностранные боевики, якобы, сражающиеся на стороне Баку.

«Эти фотографии были попыткой Армении под ложным предлогом заставить Россию вмешаться. Москва теперь станет задаваться вопросом, а не пыталась ли ее союзница манипулировать ею, что может еще больше усугубить недоверие между ними. Тем более, Москва заявила, что будет участвовать в миротворческом процессе только с согласия обеих сторон, но на данный момент ни одна из них публично не просила об этом. Если бы это было так, это было бы в интересах Армении, но ультранационалистический политический эгоизм Пашиняна не позволяет ему сделать это. Он знает, что целью такой миссии (разумеется, с одобрения Баку) будет разоружение, демобилизация и устранение его оккупационных сил и их сторонников-сепаратистов. Другими словами, это будет капитуляция на основе переговоров, пусть и «спасающая лицо», а не хаотичное отступление, которое мир в настоящее время видит в Нагорном Карабахе», — подчеркнул американский политолог.

В заключение беседы Корыбко добавил, что поэтапный и имеющий международную силу уход с оккупированных территорий также облегчил бы страдания мирного населения, вызванные отказом Пашиняна соблюдать нормы международного права. Фактически, нынешнего бедствия можно было бы полностью избежать, если бы Армения соблюдала режим прекращения огня, публично объявила о своем намерении уйти и вернулась к мирным переговорам добровольно, но этого не произошло, и именно поэтому эта катастрофа прогрессирует.

«Пашинян совершил бы политическое самоубийство дома, но вошел бы в историю как миротворец, вместо этого он предпочел позорное поражение своих войск на поле боя, чтобы затем мог смехотворно обвинять Россию и надеяться, что его ультранационалистическое население простит его. Но, однако, даже в этом случае его политическое будущее не гарантировано, несмотря на то, что в его отчаянной попытке обезопасить себя было потеряно много жизней. Если есть луч света в этой печальной ситуации, так это в том, что мир является свидетелем жестокости армянских оккупационных сил и их главнокомандующего. Ереван недостаточно заботился о своих войсках и сепаратистах, чтобы должным образом подготовить их к войне, не говоря уже о гражданских лицах, находящихся под их контролем, которые продолжали жить в крайней нищете и отчаянии. Однако после полного освобождения региона Азербайджаном они, наконец, смогут пользоваться правами человека и экономическими благами, которых заслуживали с самого начала», — резюмировал американский политолог.

Юсуф Поладов, специально для #