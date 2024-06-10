Пресечен незаконный провоз через таможенную границу большого количества золота и ювелирных изделий.

Об этом cообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

У граждан Азербайджана (трое членов одной семьи), прибывших рейсом Стамбул-Баку, было обнаружено 18 кг 97 г золотых, незадекларированных золотых украшений.

За 2023 год и с начала 2024 года выявлен 51 факт незаконного ввоза через таможню золотых украшений и драгоценных камней. Был предотвращен ввоз около 54 кг золотых украшений и слитков и более 613 каратов драгоценных камней.